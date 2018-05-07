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Kültür-Sanat

Opera yıldızları Kahramanmaraş'ta buluştu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY), kuruluşunun 25'inci Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Kazakistan Senfoni Orkestrası ve Türk dünyasının opera yıldızları Kahramanmaraş'ta bir konser verdi

07 Mayıs 2018 02:30

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı\'nın (TÜRKSOY), kuruluşunun 25\'inci Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Kazakistan Senfoni Orkestrası ve Türk dünyasının opera yıldızları Kahramanmaraş\'ta bir konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin destekleriyle düzenlenen konser, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Şef Petr Gribanov yönetimindeki Kazakistan Senfoni Orkestrası, Türk dünyası ve batı klasiklerinden en güzel ezgileri çaldı. Orkestranın dışında Türk dünyasında operada yakından tanınan Azerbaycan\'dan Eleonora Mustafayeva, Kazakistan\'dan Talgat Mussabayev, Kırgızistan\'dan Elnura Samarbekova ve Türkiye\'den Ünüşan Kuloğlu da sahne alarak operanın en sevilen eserlerini seslendirdi. Konser, sanatçıların birlikte seslendirdiği eserle sona erdi.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı ve salonu tamamen dolduran sanatseverler, konser sonunda orkestra ve sanatçıları ayakta alkışladı. Konserin ardından Cevdet Kabakcı, sanatçılara çiçek verdi.
\'AMACIMIZ, TÜRK DÜNYASININ SANATINI DÜNYAYA TANITMAK\'
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY\'un kuruluşunun 25\'inci yıldönümü kutlamalarına Kahramanmaraş\'tan başladıklarını söyledi. Kahramanmaraş\'ı edebiyatın ve şiirin başkenti olarak bildiklerini ve bu nedenle Kahramanmaraş\'ta olmaktan dolayı da mutlu olduklarını ifade eden Kaseinov, \"Etkinliklere Türkiye\'de ve Türk devletlerinde devam edeceğiz. Bizim amacımız, zengin Türk dünyasının tarihini, sanatını, edebiyatını tüm dünyaya tanıtmak. Onu araştırıp korumak ve yeni nesillere aktarmak. O, bizim en büyük görevimiz. Onu inşallah hep birlikte yapıyoruz\" dedi.
TÜRKSOY NEDİR?
Türk dünyasının UNESCO\'su olarak bilinen TÜRKSOY, 1993\'ta Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu\'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyeti ve Moldova\'ya bağlı Gagavuz Yeri\'nin de gözlemci üye olarak yer aldığı TÜRKSOY, kurulduğu günden buyana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmalar yürütüyor.

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