Opera ve balede tasarruf dönemi

T24 - Devlet Opera ve Balesi (DOB), tüm görkemiyle izleyici karşısına çıkan opera ve bale eserlerinin daha düşük maliyetle sahnelenmesi için yeni bir sistem yürütüyor. Bir şehirde sahnelenen yapıtın kostüm ve dekoruyla diğer kente taşınarak seyirciyle buluşturulmasının hedeflendiği "Dönüşümlü Repertuvar Sistemi" ile sezon sonuna kadar 500 bin lira tasarruf edilmesi ön görülüyor.



Sezon içerisinde, son olarak Mersin Devlet Opera ve Balesinde sahnelenen "Arşın Malalan" Samsun'da, İstanbul Devlet Opera ve Balesinde sahnelenen "Macbeth" Ankara'da, İzmir Devlet Opera ve Balesinde izleyici karşısına çıkan "Idomeneo" Ankara'da, Ankara Devlet Opera ve Balesinde sahne alan "Aşk-ı Memnu" operası İzmir'de, İzmir Devlet Opera ve Balesinde seyirciyle buluşan "Kontes Maritza" Samsun'da, Mersin Devlet Opera ve Balesinde sahne alan "Çağrı" balesi Samsun'da, Mersin Devlet Opera ve Balesinde sergilenen "İstanbulname" isimli eser Antalya'da, İzmir Devlet Opera ve Balesinde sahnelenen "Figaro'nun Düğünü" operası İstanbul'da, İzmir Devlet Opera ve Balesinde sahne alan "Don Kişot" balesi ise Antalya'da seyirciyle buluşuyor.



Eserler, reji ve müzikal konsepti de alınıp aynen uygulanarak diğer kentte sergilenirken, her opera müdürlüğü, kendi kadrolarındaki solist, dansçı, koro ve orkestralarıyla eseri yeniden ortaya koyuyor.



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, bu sistemle 2009-2010 sezonu sonuna kadar 500 bin lira tasarruf edilmesi ön görülürken, aynı zamanda eserlerin farklı kentlerde bu sistemle sahnelenmesiyle daha fazla seyirciye ulaşılması da hedefleniyor.



Mozart'ın eserine başkent tadilatı



Ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın "en sevdiği operası" olarak nitelendirdiği "Idomeneo" adlı eser, başkentte bu sezon "Dönüşümlü Repertuvar Sistemi"ne giren eserlerden ilki oldu.



Rejisör Mehmet Ergüven, daha önce İzmir Devlet Opera ve Balesinde seyirciyle buluşturduğu yapıtı başkent sahnesine taşırken, eserin Sevda Aksaoğlu tarafından hazırlanan kostümleri ve Tayfun Çebi'nin yaptığı dekoru da tadilattan geçirildi. Eserin erkek ve kadın kostümleri Ankara'daki sanatçılar için uygun hale getirilirken, şapka ve çiçek atölyesinde de savaş başlıkları ve şapkalar yeniden şekillendirildi.



Daha önce 25 Kasımda sahnelenen eser, 2 Aralık Çarşamba günü de Opera Sahnesinde başkent izleyicisiyle birlikte olacak.



Bu henüz başlangıç



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen, "Dönüşümlü Repertuvar Sistemi" ile ilgili bilgi verirken, DOB'un çok önemli bir yapılanma süreci içinde bulunduğunu söyledi.



2010 yılının kurumun uluslararası aktiviteleri açısından zirve yılı olacağını ifade eden Gökmen, DOB'un daha önce özellikle yeni ve repete eser (tekrar edilen eser) olarak repertuvar hazırladığını, yeni sistemin, bir şehirde sergilenen prodüksiyonun çok daha geniş kitlelere hitap edebilmesi ve ekonomik olması açısından çok büyük yararlar sağlayacağını düşündüklerini anlattı.



Gökmen, sistemin hamle olarak başarıldığını, süreç içinde bunun daha da yerleşeceğini sözlerine ekledi.

