Opera sezonu 'üç tenor'la açılıyor

Bodrum’da “bale” büyülüyor

Türk - Kırgız Bale Kardeşliği

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 2008-2009 sanat sezonunu, 20 Eylülde, AKM alanında "üç tenor" Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar'ın sahne alacağı konserle açacak.ADOB Orkestra ve Korosu'nun sahne alacağı konserde, orkestrayı 30 yıl aradan sonra Şef Gürer Aykal yönetecek.Napoliten ve aryalarla süslenen konser, Chabrier'nin "Espana" adlı eserinin orkestra tarafından seslendirilmesiyle başlayacak. Konserde, Lehar'ın "Tebessümler Diyarı", Sarozabal'ın "La Tabernera", Amirov'un "Sevil", Selman Ada'nın "Mavi Nokta", Bernstein'ın "West Side Story", Lara'nın "Granada", Capua'nın "O Sole Mio", Borodin'in "Prens Igor", Verdi'nin "Rigoletto" ve Puccini'nin "Turandot" isimli yapıtlarından bölümler yorumlanacak.Türkülerin de renk katacağı programda, Muratova'nın "İntizar", Guliyev'in "Yalgızam", Musa Göçmen'in düzenlemesini yaptığı Bodrum türküsü "Çökertme", Hasan Niyazi Tura'nın düzenlemesini yaptığı Ege türküsü "Ah Bir Ataş Ver" ve Tura'nın düzenlemesiyle "Yeni Biteyi-Batum" seslendirilecek.Konserde, Muammer Sun'un imzasını taşıyan "İzmir'in Dağlarında" adlı marş da koro ve orkestra tarafından sunulacak.Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Rengim Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sanat sezonunda yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini söyledi.Yeni kurulan Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin perde açmaya hazırlandığını, burada hazırlıkların sürdüğünü anlatan Gökmen, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün da yaz aylarında kurulduğunu anımsattı. ADOB Müdürlüğü'nün de sanat sezonunda bünyesinde gerçekleştireceği etkinlikleri planlayacağını aktaran Rengim Gökmen, bugüne değin bu müdürlüğün bulunmaması nedeniyle genel müdürlüğün üstlendiği kimi faaliyetlerin de bundan sonra ADOB Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini belirtti. Gökmen, "Devlet Opera ve Balesi, opera-bale mevsimine iddialı bir programla hazırlanıyor. Bu konser de bütün sanat sezonunu da toparlayıcı bir açılış olacak" dedi.Açılıştaki hipodrom konserinde orkestranın Şef Gürer Aykal yönetiminde sahne alacağını ifade eden Gökmen, "Gürer Aykal, opera orkestrasını yönetmek için 30 seneden bu yana ilk defa böyle bir davet aldığını ifade etti. Bundan da çok mutlu olduğunu söyledi. Konsere sayın bakanımız da teşrif edecekler" diye konuştu. Geniş kitlelerle buluşulan konserlere büyük önem verdiklerini de vurgulayan Gökmen, sezon içerisinde de açıkhava konserlerini tekrarlayacaklarını kaydetti.Konserin solistlerinden tenor Ayhan Uştuk, efsane tenorlar Luciano Pavarotti, Jose Carreras ve Placido Domingo'nun "üç tenor" olarak tanındıklarını ve dünyanın dört yanında konserler verdiklerini hatırlattı."Üç tenor" konserlerinin konseptini bu etkinlikte hayata geçirdiklerini ifade eden Uştuk, daha önce de "üç tenor" ismiyle Türkiye'de de konserler yapıldığını, ancak bu üçlünün ilk kez bir araya geldiğini söyledi.Pavarotti-Domingo-Carreras üçlüsünün yaygınlaştırdığı "üç tenor" konserlerinin başarısının tüm dünyada ispatlandığını belirten Uştuk, "Neden beş tenor değil? İki tenor ya da yedi tenor değil? Çünkü seçilen parçaları üçe böldüğünüz zaman çok güzel bir birliktelik ortaya çıkıyor. Tenor sayısı arttıkça bu giderek koro tınısına giriyor" dedi.Tenor Aykut Çınar da konserin hipodromda halka açık olarak gerçekleşmesinin anlamlı olduğunu söyledi. Bu konserlerde geniş halk kitleleriyle buluşulduğunu ve bir "festival havasının" ortaya çıktığını ifade eden Çınar, Ankara'da Devlet Opera ve Balesi tarafından bir dönem sık sık açıkhava konserleri gerçekleştirildiğini ve halkın ilgisiyle karşılaştığını kaydetti.Halkın opera sanatına karşı kafasında oluşan soru işaretlerinin popüler parçaların yorumlanmasıyla aşıldığını ve opera sevgisinin yaygınlaştığını aktaran Çınar, bunu da verdikleri konserlerde yakından gördüklerini belirtti. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin AKM alanında saat 20.30'da başlayacak sezon açılış konseri halka açık ve ücretsiz olacak.