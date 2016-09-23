Opera sanatçısı Leyla Demiriş hayatını kaybetti

Türk operasının efsane ismi Leyla Demiriş 71 yaşında hayatını kaybetti. Demiriş için 26 Eylül Pazartesi günü saat 11:00’de Süreyya Operası’nda tören düzenlenecek.

1964 yılında henüz konservatuar öğrencisiyken Turandot operası “Liu” başrolü ile başlayan sanat hayatını ve baş solistlik görevini 30'dan fazla yabancı opera ve birçokTürk Operası’nın en büyük partileri yorumlayarak sürdüren Türk operasının Primadonnası Leyla Demiriş, tedavi gördüğü Fulya Acıbadem Hastanesi’nde 23 EylülCuma günü hayata gözlerini yumdu.

1945'te İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, olağanüstü yeteneği, renkli ve güçlü sesiyle, konservatuvarda okurken başroller söylemeye başladığı İDOB'da 41 yıl görev yaptı.

Öğrencilik yıllarında Turandot operasının "Liu" başrolü ile başlayan sanat hayatını ve baş solistlik görevini otuzdan fazla yabancı opera ve birçok Türk opera eserinin en büyük partilerini yorumlayarak sürdürdü, yurtiçi ve yurtdışında sahne aldı.

Leyla Demiriş’in eşi, besteci Devlet Sanatçısı Okan Demiriş'in kendisine ithafen bestelediği "IV. Murat", "Karyağdı Hatun", "Yusuf ile Züleyha" operalarını, Adnan Saygun'un "Köroğlu" operası ve Mevlana Oratoryosu'ndaki başarılı yorumlarıyla dikkati çeken sanatçı, ilk plağını 1986'da çıkardı.

Kariyeri boyunca Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Çekya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Almanya gibi ülkelerin başkent ve önemli şehirlerinde, Tosca, Madam Butterfly, Cavalleria Rusticana, Il Trovatore, Nabucco operalarındaki rollerini başarıyla yorumladı. Sanatçının verdiği konser ve resitaller büyük yankı uyandırdı.

41 yıl başsolist

Soprano Leyla Demiriş, 1964'te başlayan solistlik kariyerini İstanbul Devlet Operasının kuruluşunun 45. yılı onuruna düzenlenen özel konserle noktalamış, 1964 yılından 2005 yılına kadar 41 yıl başsolist olarak başrollerde oynayan bir soprano olmuştu.

New York Metropolitan Operası’nda, NY Senfoni Orkestrası eşliğinde konser veren ilk Türk opera sanatçısı olan Demiriş, 1. Uluslararası İstanbul festivalinin açılışını "Köroglu" ve 1. İzmir Uluslararası festivalinin açılışını "Karyağdı Hatun" operaları ile yaptı. Sanatçı ayrıca Ankara, Aspendos ve İstanbul Uluslararası festivallerine defalarca baş soprano olarak katıldı.