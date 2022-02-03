Opera sanatçısı Atifet Usmanbaş yaşamını yitirdi

Darüşşafaka’nın Maltepe rezidansında 11 yıldır eşi Prof. İlhan Usmanbaş ile kalan 1923 doğumlu opera sanatçısı Atifet Usmanbaş, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Atifet Usmanbaş için 5 Şubat’ta saat 11.00’de Kadıköy Süreyya Operası’nda tören düzenlenecek. Usmanbaş törenin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Atifet Usmanbaş kimdir?

1940’ta İstanbul Belediye Konservatuarı Şan Bölümü’nde Alica Rosenthal’in öğrencisi olan Atifet Usmanbaş, 1942-1943 yıllarında Ankara Devlet Konservatuarı Şan-Opera Bölümü’ne girdi ve 3. sınıfa alındı. Burada Frieda Böhm’ün şan, Karl Ebert’in sahne öğrencisi oldu.

Mezuniyetinden sonra besteci İlhan Usmanbaş’la evlenen sanatçı Ankara Devlet Operası sanatçısı olarak 1948’den 1974’e kadar 28 değişik rolde görev aldı. Bunlar arasında özellikle Sevil Berberi’nde Rosina, Palyaço’da Nedda, Tiefland’da Nuri, Yarasa’da Adele, Aşk İksiri’nde Adina, Cosi Fan Tutte’de Despina, Manon’da Manon, Don Juan’da Zerlina, Telefon’da Lucy, Beheme’de Misetta, Serva Padrona’da Serpina, Carmen’de Micaella, Van Gogh’ta Rachelle, Turandot’ta Liu karakterleriyle dikkat çekti. Ayrıca Şen Dul, Paganini, Çingene Baron ve Tebessümler Diyarı gibi operetlerde değişik roller oynadı.

1957-1958’de Rockefeller Bursu ile Amerika’ya giden sanatçı orada sekiz konser verdi.

1974’te Şan Pedagogu olarak İstanbul Devlet Operası’na atanan Usmanbaş 1974-1999 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Şan-Opera bölümünde öğretim üyeliği yaptı ve birçok öğrenci yetiştirdi.