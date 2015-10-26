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Kültür-Sanat

Opera sanatçısı Arda Aydoğan hayatını kaybetti

Arda Aydoğan, yıllarca Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun genel sanat yönetmenliğini yapan

26 Ekim 2015 15:12

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun (CRR) yıllarca genel sanat yönetmenliğini yapan, iki ay önce Bakırköy'de yeni açılan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nin başına getirilen opera sanatçısı Arda Aydoğan, bu sabah Levent'teki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aydoğan, Leyla Gencer Sanat Merkezi'ni ve Bakırköy'üİstanbul sanat hariasında daha iyi bir yere getirmek için bir program hazırlayıp çalışmalara başlamıştı.

1963 yılında Ankara 'da doğan Aydoğan, M.S.Ü. Devlet Konservatuarı Opera ve Konser Şarkıcılığı bölümünü bitirdi.

1989'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun kuruluş çalışmalarında yer aldı. 1994'te CRR Konser Salonu'nun Genel Müdür ve Sanat Yönetmenliği görevine atandı. 1995'te CRR Opera Orkestra ve Korosu'nu, 1996'da CRR Senfoni Orkestrası'nı, 2003'te CRR Dans Tiyatrosu'nu kurdu.

On yıl boyunca görev yaptığı CRR, onun  döneminde Türkiye 'nin ve Avrupa 'nın sayılı konser salonları arasına girdi. Türk kültür ve sanat hayatında önemli ilklere imza atan Aydoğan'ın cenazesi salı günü CRR'de yapılacak törenin ardından defnedilecek. 

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