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Bilim / Teknoloji

OpenGL 3.0'ın ilk destekçisi belli oldu

Uygulama Programlama Arayüzü OpenGL 3.0'a ilk destek grafik dünyasının en bilinen isimlerinden birinden geldi.

18 Ağustos 2008 03:00

Yeni OpenGL 3.0 standardına destek veren ilk isim Nvidia oldu. OpenGL'in yeni sürümü ilk destekçisi olan NVIDIA grafik kartı sürücülerinde yeni standardı desteklemeye başlarken rakibi AMD/ATI'den henüz bu yönde bir adım atılmadı.

İki grafik işlemci devi de OpenGL 3.0 destekleyeceklerini söylemişti fakat vaadini yerine getiren ilk firma Nvidia oldu.  Güncelleme sadece Windows PC'leri için sunuluyor fakat tüm GeForce 8, 9 ve GTX serisi kartların 32-bit kayar nokta renk ve kaplamaları gibi OpenGL 3'ün yeni özelliklerini desteklemesini sağlıyor. Ayrıca geometri ve tepe noktası (vertex) hesaplamalarında ilerleme kaydedilmiş.

AMD'nin de kısa bir süre içerisinde yazılımı güncellemesi ile OpenGL'i hem Windows hem de alternatif işletim sistemlerine entegre etmesi bekleniyor.

OpenGL nedir?

OpenGL (Open Graphics Library - Açık Grafik Kütüphanesi), gelişmiş donanım desteğini kullanarak hem iki hem de üç boyutlu grafikleri ekrana çizmek için kullanılan tamamen açık kaynaklı ve ücretsiz bir grafik arabirimi olarak biliniyor. Windows, Linux, MacOS ve Solaris gibi birçok işletim sisteminde yaygın olarak ve Playstation 3 başta olmak üzere bazı oyun konsollarınca desteklenen OpenGL, donanım tarafında ise SGI, ATI, Nvidia veya Intel gibi büyük üreticiler tarafından ekran kartı sürücülerinde desteklenmekte.

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