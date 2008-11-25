Opel Insignia yılın otomobili seçildi

Insignia teknolojisi

23 ayrı Avrupa ülkesinden 59 jüris üyesinin değerlendirmeleri sonucunda Opel Insignia yılın otomobili seçildiInsignia bu ödüle 37 önemli rakibin arasından sıyrılarak sahip oldu. Aktif ve pasif güvenlik, konfor ve geniş motor seçenekleri Insignia'nın dikkat çeken özellikleri. Ekipman olarak 'Opel Eye' gibi yol levhalarını okuyabilen sistem; FlexRide süspansiyon ve dokuz farklı koşula uyarlanan Sürüşe Duyarlı Ön Farlar gibi değişik seçeneklere sahip Insignia segmentinin standartlarını yukarıya taşıyor.Insignia, 2009 Şubat ayında Türkiye pazarına yedi farklı motor seçeneği ile çıkacak. Tüm bu motor seçenekleri Euro 5 emisyo standartları ile uyumlu ve 6 vitesli manuel ya da otomatik şanzımana sahip. Opel Insignia notch, hatchback ve satation wagon modellerine sahip.