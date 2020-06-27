Opel'in yenilenen modeli Mokka görücüye çıktı

Alman otomobil üreticisi Opel’in tamamen elektrikli yeni nesil aracı Mokka, tamamen yenilenen tasarımıyla birlikte tanıtıldı.

Almanya merkezli otomobil üreticisi Opel, Mokka adını verdiği modelinde tepeden tırnağa değişikliğe gitti. Şirket, daha modern bir görünüm kazandırdığı Mokka modelinde yeni tasarımla birlikte ağırlığı da 120 kilogram azalttı.

Yeniden tasarlanan Mokka’nın önceki modeline göre boyutunda da farklılıklar bulunuyor. Motor1 Türkiye’de yer alan habere göre yeni nesil Mokka, bir önceki modele göre 12,5 cm daha kısa olsa da aks aralığında 2 mm’lik bir genişleme bulunuyor. Aracın genişliğine bakıldığındaysa 10 mm’lik bir artış görülüyor.

Azami hız 150 km olacak

Webtekno'dan Hasan Avcıoğlu'nun haberine göre; boyutunda bir önceki nesle göre değişiklikler yapılan yeni nesil Mokka X’in bagaj kapasitesinde ise herhangi bir değişiklik yer almıyor. Araç, 350 litrelik bagaj kapasiteni korumaya devam ediyor. Aracın tamamen elektrikli olan sürümünün burkulma direnci de alt tarafa yerleştirilen batarya sayesinde %30 oranında artırılmış durumda.

Tamamen elektrikli, yani sıfır emisyonlu bu araç, 136 beygir gücüne ve 260 Nm tork üretimine sahip bir sistemle sürücülerine sunulacak. Daha önce Peugeot e-2008’de de kullanılan 50 kWh kapasiteye sahip bir bataryayı kullanan aracın azami hızı ise 150 km/sa ile sınırlandırılmış durumda.

Dünya Çapında Uyumlu Hafif Ticari Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) verilerinde yer alan bilgiye göre yeni Mokka, normal modda kullanıldığında 322 km’lik bir menzile sahip olacak. 100 kW’lık hızlı şarj sistemi sayesinde sıfırdan yüzde 80 doluluk oranına yarım saatte ulaşacak olan aracın 'eco' modundaki menzili ise çok daha uzun olacak.

Satışına yaz ayı sonunda başlanacak olan araç, 2021’in başlarında sahipleriyle buluşacak.