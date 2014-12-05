Opel Bochum tarihe karıştı



Opel'in Bochum tesislerinin kapatılmaması için büyük bir mücadele verildi. Bütün kent bu mücadeleyi destekledi. Ancak kapatma kararı şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezi General Motors'da çoktan verilmişti. Ve Opel Bochum'daki üretimini tamamen durdurdu.

Bochum'da IG Metall Sendikası temsilcisi Eva Kerkemeier, çalışanların neler hissettiğini, "Bir çok insanın hafızasında 50 yıllık anılarla dolu olduğu için kötü bir son oldu. Bu insanlar mükemmel bir ortamda çalışarak ailelerini geçindiriyordu ve son ana kadar da Opel'in kapatılmaması umudunu taşıyorlardı" sözleriyle dile getirdi.

Mike Sczceblewski ise uzun yıllardır Opel'de çalışıyordu. Kasım başından itibaren Opel'in üretim robotlarından, kantin malzemelerine kadar bir çok eşyasını internette açık artırmada satışa çıkarmasını doğru bulmadığını söyleyen, Sczceblewski bu duruma tepkisini, "Bunu ürkütücü buluyorum. Ceset soymak gibi. Ama para edecek ne varsa, değerlendiriyorlar" diye dillendirdi.

Tarih oldu

Üretim bandından geçen Zafira modeli son araçla birlikte yaklaşık 13 milyon otomobilin üretildiği 52 yıllık tesis tarihe karıştı. 1980'lerde 20 bin kişinin istihdam edildiği tesis, son zamanlarında üç bin 200 kişiye ekmek kapısı olmuştu. Sadece 300 personel, Opel'in tedarik merkezinde 2020 yılına kadar çalışmaya devam edecek. Geri kalanlar ise işlerini kaybetti.

Thorsten Diehl gibi bazı çalışanlar ise meslek içi eğitimden geçerek, başka alanlarda iş bulmaya çalışacak. Ama öyle hemen iş bulmak pek kolay görünmüyor. Diehl, 50 yaşıma dayandığını belirterek, bu yaşta iş bulmanın çok kolay olmayacağını ifade ediyor.

Bochum Ekonomik Teşvik Dairesi Müdürü Heinz-Martin Dirks kapatılma aşamasında yaşanılanların ve sürecin çok uzun sürmesinin bölgenin imajı açısından da olumsuzluklar oluşturduğunu belhirterek, "Aslında şirketin genel durumu kötü. Ama buradaki tesisin kapanması Bochum hakkında da gazetelerde olumsuz haberler yazılmasına neden oldu" dedi.

Nokia da kapatmıştı

Cep telefonu üreticisi Nokia da 2008'de Bochum'daki tesislerini 7,6 milyar Euro ciro yapmasına rağmen kapatmıştı. Böylece tedarikçi firmalarda çalışanlarla birlikte 4 bin kişi işinden olmuştu. Kentte bir yandan işsizlik artarken, belediyenin vergilerden elde ettiği gelir de 25 milyon Euro düşmüş oldu.

Kentte işsizlik oranı çok yüksek. Yeni bir iş bulma şansı ise düşük. Ekonomik Teşvik Dairesi Müdürü Dirks bundan sonraki süreçte işçilerin daha düşük ücretle de olsa yeni işler bulmak için çaba harcayacaklarını vurguladı.

Tesislerin yıkımına 2015'de başlanacak. Alana, 10 yıl içinde araştırma ve üretim merkezlerinin bulunduğu bir sanayi kurulacak. Ama iki yıl içinde ilk faaliyetlere başlanması öngörülüyor. Lojistik şirketi DHL, 600 kişinin istihdam edileceği bir dağıtım merkezi kurmayı planlıyor. Ama IG-Metall temsilcisi Eva Kerkemeier temkinli konuşuyor. "Lojistiğin dışında sanayiye gereksinim duyuyoruz. Bir paketi bir yerden diğerine götürmek bir katma değer kazandırmaz, çalışanları da maddi olarak tatmin etmez" diyen Kerkemeier'e proje ekibinde yer alan Prof. Heye de şu sözlerle destek veriyor:

"Bence üretime ya da montaja dayalı, gelişime açık sanayinin bölgede konuşlandırılması gerekir."

Uzmanlar Bochum'da bilgisayar teknolojileri üzerine inşa edilecek bir sanayiinin bölgeye ve kente yarar sağlayacağını vurguluyor.