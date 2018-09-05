OPEC/Barkindo: Petrol talebi tahminlerden önce günlük 100 milyona ulaşacak

Mahmut Can Emir / 5 Eylül (DHA) – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo dünya benzin tüketiminin günde 100 milyon varile ulaşmasının öngörülen tarihden erken gerçekleşeceğini söyledi.

OPEC ve Rusya önderliğindeki bazı petrol üreticileri, 2016 yılında son on yılın en düşük değerine gerilemesi ardından günlük üretimi 1.8 milyon varil kısıtlamaya başladı.

Rusya ve Suudi Arabistan, talep fazlası üretim stoklarının tükenmiş olması ve petrol fiyatlarının yeniden dengelendiğini savunarak kısıtlamaları gevşetilmesi gerektiğini duyurmuşlardı.

Güney Afrika’nın Cape Town kentinde bir petrol ve enerji konferansında konuşan OPEC Genel Sekreteri Barkindo, “İçinde bulunduğumuz yılın sonuna doğru günük petrol talebi günlük 100 milyon varile ulaşacak. Bu bizim öngörülerimizden daha yakın bir süre. Bu sebeple yatırım çekmek için elverişli koşulları yaratacak dengeleyici güçler gerekli” dedi.

Petrol endüstrisinde yeniden güven oluştuğunu ve OPEC üyesi olan ve olmayan petrol üreticileri arasında petrol üretimi konusunda bir işbirliği sağlamak adına çalışmalar yapıldığını söyleyen Barkindo, “İlerlerken önceliğimiz, fiyat dengelenmesinin sürdürülebilirliğini garantilemek, güven oluşturmak ve yatırımın geri dönüşünü garantileyecek bir ortam yaratmak” dedi.