OPEC: Yılın ikinci yarısında petrol arzı talebe yetişemeyecek

Dünya'nın haberine göre; küresel petrol piyasalarında, özellikle gelişmiş ekonomilerde görülen imalat ve hizmet sektörü rekorları ile OPEC+'ın ikinci yarıda arzın talebe yetişemeyeceğini öngörmesi, petrol fiyatlarını iki yılın en yüksek düzeylerine çıkardı.

Brent dün TSİ 14.44'te 71,99 dolara kadar yükseldi ve Eylül 2019'dan bu yana görmediği düzeyi görmüş oldu.

Batı Teksas Petrolü (WTI) varil fiyatı ise dün TSİ 15.55 itibariyle 69 doların hemen altında işlem gördü. Brent ve WTI yıl başından bu yana sırasıyla yüzde 31 ve yüzde 30 yükseldi.

Brent 70'i geçince Suudi Arabistan, Asya fiyatlarını yükseltti

Petrol fiyatlarında aşağı yönlü riskler de mevcut. Asya'da petrol talebinde hareketlenme olmadığına dikkat çeken Reuters enerji analistleri bu durumun fiyatlarda aşağı yönlü risk olduğunu belirtiyor.

"Batıdaki talep patlamasının Asya için geçerli olmadığını" söyleyen Clyde Russel, mayısta Asya'nın petrol ithalatının zayıfladığını, rafinerilerin de kârlılıklarında sorun yaşadığını aktarıyor.

Ayrıca dün Suudi Arabistan Brent 70 doların üzerine çıktıktan sonra Asya pazarına satış fiyatlarını beklentilerin de üzerinde yükseltti.