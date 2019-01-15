OPEC ve müttefikler üretim kısıntısını Mart'ta gözde geçirecek

İstanbul. 15 Ocak (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC üyeleri ve müttefiklerinin 1 Ocak\'ta yürürlüğe giren üretim kısıntısı anlaşmasının gözden geçirme toplantısını Mart ayında yapmayı kararlaştırdıklarını bildirdi.

Barkindo\'nun verdiği bilgiye göre OPEC+\'nın Ortak İzleme Komitesi 17-18 Mart tarihleri arasında Bakü\'de bir araya gelerek üretim kısıntısı anlaşmasına uyumu değerlendirecekler.

Üretim kısıntısı anlaşmasının geleceğinin değerlendirileceği OPEC+ bakanlar toplantısının ise 17-18 Nisan\'da Viyana\'da yapılacağı ifade edildi.