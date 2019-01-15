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Ekonomi

OPEC ve müttefikler üretim kısıntısını Mart'ta gözde geçirecek

İstanbul

15 Ocak 2019 12:37

İstanbul. 15 Ocak (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC üyeleri ve müttefiklerinin 1 Ocak\'ta yürürlüğe giren üretim kısıntısı anlaşmasının gözden geçirme  toplantısını Mart ayında yapmayı kararlaştırdıklarını bildirdi.
Barkindo\'nun verdiği bilgiye göre OPEC+\'nın Ortak İzleme Komitesi 17-18 Mart tarihleri arasında Bakü\'de bir araya gelerek üretim kısıntısı  anlaşmasına uyumu değerlendirecekler.
Üretim kısıntısı anlaşmasının geleceğinin değerlendirileceği OPEC+ bakanlar toplantısının ise 17-18 Nisan\'da Viyana\'da yapılacağı ifade edildi.

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