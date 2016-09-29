Opec üretimi kesme kararı aldı, petrol fiyatları yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC üyesi bakanların, sekiz yıl aradan sonra ilk kez üretimi azaltma kararı almasından sonra petrol fiyatları yükseldi.

Piyasaların aşırı doygunluk yaşamasın korkularını azaltmak isteyen bakanların, az miktarda bir kesinti üzerinde uzlaştıkları belirtildi.

Cezayir'de yapılan görüşmelerden sonra konuşan İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh "OPEC bugün istisnai bir karar verdi" dedi.

OPEC toplantısının ardından Brent ham petrolünün varil başına fiyatı yüzde 6 yükselip, 49 dolara çıktı.

Uzlaşmanın ayrıntıları, Kasım'da yapılacak resmi OPEC toplantısına dek açıklanmayacak.

OPEC'in küçük üyelerinin bir çoğu, fazla arz ve azalan talep nedeniyle petrolün varil fiyatının 110 dolardan son iki yılda düşmesinden sonra, bir anlaşmaya varılması için bastırıyordu.

İran ve Nijerya Petrol Bakanları kesintinin günde 500 ila 700 bin varil olacağını söylediler.