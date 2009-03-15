OPEC üretim kısıntısı için toplanıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'nın(OPEC) petrol bakanları olağan toplantısı kurumun Viyana'daki merkezinde başladı.



Angola Petrol bakanı ve kartelin dönem başkanı Jose Maria Boteltho de Vasconcelos'un başkanlık yaptığı toplantıda kartel üyesi ülkelerin günlük petrol üretiminin kısılması konusunu ele alacakları belirtiliyor.



OPEC kaynakları, petrol bakanlarının günlük üretimde kısıntıya gidilmesine ilişkin soruları teyit ederken, kısıntı miktarı konusunda bir açıklama yapmak istemedi.



İran Petrol Bakanı Gulam Hüseyin Nozari toplantı öncesi yaptığı açıklamada, piyasada çok fazla petrol bulunduğunu ifade ederek, OPEC'in günlük üretimi kısması gerektiğini savundu.



OPEC, petrol fiyatlarının geçen yıl temmuz ayında zirveye ulaştıktan sonra ekonomik krizle birlikte hızla düşmesi üzerine eylül ve ekim aylarında günlük üretimde kesintiye gitmişti.



Bu kesintilerin fiyattaki düşüşü durduramaması üzerine OPEC, aralık ayında Cezayir'in Oran kentinde düzenlediği olağanüstü toplantıda da günlük üretimi 2,2 milyon varil kısma kararı almıştı.



OPEC, çeşitli dönemlerde aldığı kararlarla günlük üretimde toplam 4,2 milyon varil kesintiye gitmişti.



OPEC petrol bakanları toplantısının bugün akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

