OPEC petrol üretimini kıstı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), petrol üretimini günde 1.2 milyon varil düşürme kararı aldı. Son yıllarda dip yapan petrol fiyatları sonrasında petrol piyasasının yeniden dengelenmesi için verilen kararın ardından brent ham petrol fiyatları yüzde 9 artarak varil başına 50 dolara kadar yükseldi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen OPEC 171. Olağan Toplantısı sonrasında alınan kararları açıklayan Katar Enerji ve Sanayi Bakanı ve OPEC Konferans Dönem Başkanı Mohammed bin Salih es-Sede, "Bugün büyük bir başarı sağladık. Bütün üyelerin işbirliği ve anlayışıyla anlaşmaya vardık. Bu anlaşma, OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin sorumluluk duygusu ile alındı” dedi.

Sede küresel ekonomik gelişmeleri, petrol üretim ve talebini gözden geçirdiklerini belirterek, üretim kısıtlamasının Ocak 2017'den itibaren başlayacağını açıkladı. Kararın altı aylık bir süre sonrasında mayıs ayında yeniden gözden geçirileceği belirtildi. OPEC küresel petrol üretiminin üçte biri olan yaklaşık 33.6 milyon varil petrol üretiyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih, bu günün petrol piyasaları, endüstrisi ve global ekonomi için iyi bir gün olduğunu ve bu kararın küresel ekonomik büyümeyi arttıracağını söyledi. Suudi Arabistan petrol üretimini 0.5 milyon varil ile en fazla düşürecek ülke konumunda bulunuyor.

İran'ın ambargoların kaldırılmasından sonra ekonomisi yeni yeni toparlandığı için üretimini arttırmasına izin verildi.

Petrol fiyatları 2014 yılında varil başına 100 dolar seviyesinden küresel piyasadaki arz fazlalığı sebebiyle düşmüş ve bir daha toparlanmamıştı.

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DPA/RTS/SSB