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Ekonomi

OPEC Petrol Sepeti varili 60.00 dolara çıktı

İstanbul, 14 Ocak (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Cuma günü 0

14 Ocak 2019 14:57

İstanbul, 14 Ocak (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Cuma günü 0.54 dolar artışla, varil başına 60 dolara yükseldi.
OPEC Genel Sekreterliği verilerine göre, OPEC Petrol Sepeti varil fiyatı bir önceki gün 59.46 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.

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