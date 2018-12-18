OPEC Petrol Sepeti varil başına 58.24 dolara geriledi

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti, dün 0.83 dolar düşüşle, varil başına 58.24 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 59.07 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti; Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.