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Ekonomi

OPEC Petrol Sepeti varil başına 53.92 dolara indi

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepet fiyatı 1

21 Aralık 2018 15:00

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepet fiyatı 1.21 dolar düşüşle varil başına 53.92 dolara düştü.
OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 55.13 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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