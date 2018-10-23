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Ekonomi

OPEC Petrol Sepeti haftaya 0.53 dolar artışla başladı

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı güne Pazartesi günü, günlük bazda 0

23 Ekim 2018 14:40

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı güne Pazartesi günü, günlük bazda 0.53 artışla ortalama 78.68 dolara yükseldi.
OPEC verilerine göre, OPEC Petrol Sepeti, bir önceki haftanın sonunda ortalama 78.15 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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