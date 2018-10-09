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Ekonomi

OPEC Petrol Sepeti 81.88 dolara geriledi

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Sepeti dün 1

09 Ekim 2018 13:22

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) Petrol Sepeti dün 1.36 dolar düşüşle varili 81.88 dolara geriledi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen Petrol Sepeti fiyatı önceki gün 83.24 dolar düzeyindeydi.
Hindistan Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan’ın, ABD Başkanı Donald Turmp’ın yaptırım uyarılarına rağmen, Hindistan’da iki petrol şirketinin İran’dan ham petrol satın almaya devam edeceğini söylemesinin ardından dün petrol fiyatları düştü. Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, dün günlük yüzde 0.90 düşüşle varil başına 83.40 dolara geriledi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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