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Ekonomi

OPEC Petrol Sepeti 55.13 dolara geriledi

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti dün 0

20 Aralık 2018 18:35

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti dün 0.95 dolar düşüşle varil başına 55.13 dolara düştü.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün varil başına 56.13 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy(İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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