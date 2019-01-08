T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

OPEC Petrol Sepeti 1.29 dolar artışla 56.43 dolara yükseldi

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı önceki günkü varil başına 55

08 Ocak 2019 14:58

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı önceki günkü varil başına 55.14 dolar düzeyinden 1.29 dolar artışla 56.43 dolara yükseldi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHAPetrolEdenOPECOPEC Petrol Sepeti Saharan Blend Cezayir Girassol Angola Oriente Ekvador Rabi Light Gabon Minas Endonezya Iran HeavyBasra Light Irak Kuwait Export Kuveyt Es Sider Libya Bonny Light Nijerya Qatar Marine Katar Arab Light
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24