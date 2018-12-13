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Ekonomi

OPEC Petrol Sepeti 0.63 dolar artışla 59.20 dolara çıktı

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı, dün 0

13 Aralık 2018 14:35

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı, dün 0.63 dolar artışla 59.20 dolara çıktı.
OPEC sepet fiyatı önceki gün varil başına 58.57 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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