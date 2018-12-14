OPEC Petrol Sepeti 0.53 dolar azalışla 58.67 dolara indi

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı, dün 0.53 dolar azalarak 58.67 dolara indi.

OPEC sepet fiyatı önceki gün varil başına 59.20 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.