OPEC ham petrol arzını düşürüyor

Cezayir'de gerçekleştirilen gayriresmi görüşmelerde biraraya gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ham petrol arzını günlük en az 750 bin varil düşürme kararı aldı.

Cezayir Enerji Bakanı Noureddine Boutarfaa, karara oy birliğiyle varıldığını vurguladı. Uzmanlar bu müzakerelerden ortak bir karar çıkması konusunda pek umutlu olmadıklarını ifade etmişlerdi.

Alınan karara göre günlük petrol arzının 32 milyon 500 bin ila 33 milyon varile kadar düşürüleceğini açıklayan Nijerya Enerji Bakanı Mohammed Saleh El Sada, örgütün gerçekleştirdiği bu buluşmayı ‘'uzun ve tarihi bir buluşma'' olarak nitelendirdi.

OPEC dünya çapında ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor. Ancak örgüt son iki yıldır düşük petrol fiyatlarına karşı mücadele veriyor. Üretimi düşürme kararının açıklanmasının hemen ardından kararın piyasalardaki etkileri hissedilmeye başlandı. Petrol fiyatlarının yüzde 5'ten fazla arttığı ve varil başı fiyatlarda iki dolardan fazla artış görüldüğü bildirildi.

Rusya'dan diyalog çağrısı

Öte yandan OPEC üyesi olmayan Rusya'dan da üye ülkelere diyalog çağrısı geldi. Rusya Enerji Bakanı Alexander Nowak Inerfax'a yaptığı açıklamada, ‘'Opec üyeleriyle diğer ülkeler arasında bir görüşme çağrısı olursa davete icabet ederiz'' diye konuşmuştu. Rusya bu açıklamaya rağmen Cezayir'deki müzakerelere katılmadı.

Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft de Mart ayında petrol üretimini düşürme kararı almıştı.

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Reuters, AFP, dpa / SÖ, BÖ