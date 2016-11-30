OPEC 2008'den beri ilk kez petrol arzını kısma konusunda anlaştı

OPEC'in Viyana'daki toplantısına katılan iki delege, OPEC üyelerinin 8 yıldan bu yana ilk kez petrol arzını kısma konusunda anlaşma sağladığını bildirdi. Delegelerin verdiği bilgiye göre günlük arz 1.2 milyon varil düşürülerek 32.5 milyon varile çekilecek.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) aldığı petrol üretimi kararının Ocak 2017 itibariyle uygulanmaya başlayacağını söyledi.



Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı Süheyl Al Mazrouei, OPEC üyesi ülkelerin günlük petrol arzının 1.2 milyon varil düşürülerek 32.5 milyon varile çekmesini ‘çok iyi bir anlaşma’ olarak nitelendirirken, OPEC Başkanı da anlaşmaya tüm üye ülkelerin işbirliği sayesinde varıldığını aktardı.

Rusya'da petrol arzını azaltacak

Örgüt üyesi olmayan ülkelerin de toplamda günlük 600.000 varil azaltmaya hazır olduğunu belirten OPEC Başkanı, Rusya’nın da OPEC üyelerinin vardığı anlaşma uyarınca petrol üretimini günlük olarak 300.000 varil azaltacağını ifade etti. OPEC üyesi olmayan İran’ın Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh de örgütün aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Anlaşmadan dolayı çok mutluyum” dedi.

Bloomberg'de yer alan habere görei, OPEC üyeleri 28 Eylül'de Cezayir'de gerçekleşen toplantıda üretimi günlük 32.5 ila 33 milyon varile düşürme konusunda anlaşmıştı.



Açıklamanın ardından ABD tipi ham petrol fiyatları kazancını genişletti. New York'ta ham petrolün varil fiyatı 3.24 dolar artışla 48.47 dolara çıktı. Brent petrol de Londra saatiyle 1:22'de 3.55 dolar yükselerek 49.93 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içerisinde 28 Ekim'den bu yana ilk kez 50 doların üzerine tırmanmıştı.

OPEC'in üretimi Ekim ayında günlük 33.643 milyon varil seviyesindeyken, Suudi Arabistan'ın üretimi günlük 10.532 milyon varil, Irak'ın üretimi günlük 4.561 milyon varil, İran'ın üretimiyse günlük 3.69 milyon varil seviyesindeydi.