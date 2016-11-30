Petrol fiyatları yüzde 8 arttı

Tüm dünyada piyasaların gözü bugün Viyana'da yapılacak OPEC toplantısında. Petrol arzının kısılmasına yönelik bir karar alınabileceği beklentileriyle brent türü petrolün varil fiyatı bugün yüzde 8 artarak 50 doları aştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 171. Olağan Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı. Toplantıdan gelen ilk bilgiler şu an üretimin günlük 1.4 milyon varil azaltılması yönünde. Bu rakam piyasa beklentisinin üzerinde.

OPEC Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, OPEC üyesi 14 ülkenin petrol bakanları katıldı. Toplantıda petrol fiyatlarının artırılması amacıyla üretimin kısıtlanması veya sabitlenmesine yönelik karar alınması bekleniyor. Buna göre, hangi ülkenin ne kadar üretim kısıtlamasına gideceği konusunda bir anlaşma sağlanması bekleniyor.

14 ülke katılıyor

OPEC Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, OPEC üyesi 14 ülkenin petrol bakanları katıldı. Toplantıda petrol fiyatlarının artırılması amacıyla üretimin kısıtlanması veya sabitlenmesine yönelik karar alınması bekleniyor. Buna göre, hangi ülkenin ne kadar üretim kısıtlamasına gideceği konusunda bir anlaşma sağlanması bekleniyor.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid El-Falih, toplantıdan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantı sonucunda bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. İran'ın petrol üretimine ilişkin bir soru üzerine El-Falih, İran'ın yaptırım öncesi üretim seviyesine ulaşmasına müsaade edileceğini belirtti.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene de toplantıda anlaşma sağlanacağı konusunda umutlu olduğunu ifade etti. İran'ın üretimini kısmasının söz konusu olmadığını kaydeden Zengene, "İran için bir azaltma söz konusu değil. Dondurma diye bir şey yok. Dondurma kavramını unutalım." diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el Mezuri ise hedeflerinin Cezayir anlaşmasını uygulamak olduğunu belirterek, "Dengeli bir piyasaya kavuşmak istiyorsak, üretim kesintisini kabul etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Katar Enerji ve Endüstri Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Mohammed bin Salih es-Sede, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 28 Eylül'de Cezayir'de yapılan toplantıda, petrol piyasasının yeniden dengelenmesi için petrol üretimini günlük 32,5 ile 33 milyon varil aralığında sınırlama kararı aldıklarını anımsattı.

Hedef düşüşü durdurmak

Cezayir anlaşması kapsamında OPEC üyesi ve üye olmayan ülkeler arasında danışma toplantıları yapıldığını anlatan es-Sede, gerçekleştirilen pozitif görüşmelerin karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme yol açacağı konusunda umutlu olduğunu kaydetti.

Es-Sede, küresel petrol piyasası ve bütün dünya için piyasanın sürdürülebilir istikrara dönmesi ile petrol fiyatlarında oluşacak dengenin önemli olduğuna dikkati çekti.

Cezayir anlaşmasının petrol fiyatlarını 42 dolardan 49 dolara çıkardığını hatırlatan es-Sede, buna rağmen fiyatların sonradan 41 doların altına düştüğünü aktardı.

Es-Sede, fiyat belirsizliği ve stok fazlasının endişe kaynağı olmaya devam ettiğini dile getirerek, dünya petrol talebinin 2016 ve 2017 için günlük 1,2 milyon varil artacağını, küresel ekonomik büyümenin ise aynı dönem içinde yüzde 2,9 ile 3,1 aralığında gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Cezayir anlaşmasını uygulayacak çözümlere ihtiyaç duyulduğunu kaydeden es-Sede, "Hepimiz piyasayı istikrarlı hale getirecek, belirsizliği azaltacak, düşüşü durduracak ve süreci dengeleyecek kalıcı çözümü geliştirme ortak hedefine sahibiz." diye konuştu.

OPEC üyeleri, 28 Eylül'de Cezayir'de yapılan toplantıda, petrol piyasasının yeniden dengelenmesi için petrol üretimini günlük 32,5 ile 33 milyon varil aralığında sınırlama kararı almıştı.