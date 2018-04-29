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BBC Türkçe

OPCW Skripallere sinir gazı saldırısını doğruladı, gazı açıklamadı

Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW), 4 Mart'ta İngiltere'nin güneyindeki Salisbury kentinde Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e yönelik saldırıda sinir gazı kullanıldığını doğruladı. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde buluna

29 Nisan 2018 20:30

Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW), 4 Mart'ta İngiltere'nin güneyindeki Salisbury kentinde Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e yönelik saldırıda sinir gazı kullanıldığını doğruladı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan OPCW açıklamasında, sinir gazının adını ise vermedi.

OPCW'den Perşembe günü yapılan açıklamada, araştırma sonuçlarının İngiliz makamlarına iletildiği vurgulandı.

Saldırıda kullanılan kimyasal madde, 4 ayrı laboratuvarda incelendi.

Rusya, araştırmanın herkese açık yapılmasını istiyordu.

Ancak örgüt, sonuçları sadece İngiliz hükümeti ile paylaştı.

İngiltere saldırıda Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen "Noviçok" adlı sinir gazının kullanıldığını açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, OPCW'nin raporunun ardından Rusya'dan açıklama beklediklerini söyledi.

Boris Johnson, "Böyle bir saldırı konusunda sadece Rusya'nın sebebi ve geçmişi var" dedi.

Sergey Skripal ve kızı Yulia, Salisbury'de bir restoranda yemek yedikten sonra, bir bankta baygın halde bulunmuştu.

Yulia Skripal, bu hafta başında hastaneden taburcu edildi.

Sergey Skripal ise hala tedavi altında.

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