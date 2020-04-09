OPCW'den savaş suçlularının sorumlu tutulmasını sağlayabilecek tespit: Şam, Ltamenah'ta klor ve sinir gazı kullandı

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Kimyasal silah kullanımını denetleyen Birleşmiş Milletler'e bağlı OPCW, Suriye ordusunun savaş alanında sinir gazı kullandığı sonucuna vardı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), çarşamba günü yayımladığı raporda Suriye Hava Kuvvetleri'nin 2017'nin Mart ayında Ltamenah kasabasında iki kez sinir gazı kullandığını aktardı. Raporda aynı hafta içerisinde Şam'ın Ltamenah'da klor gazı da kullandığının tespit edildiği belirtildi.

OPCW'ye göre saldırılar Han Şeyhun'a acımasızca sinir gazı bırakılmasından birkaç gün önce gerçekleştirildi. Han Şeyhun'a yapılan saldırılardan sonra çekilen görüntüler, savaşın en acı anlarından bazılarını tüm dünyaya göstermişti.

Yapılan incelemelere göre Şam, Ltamenah'a birinci ve üçüncü saldırıları Rus yapımı SU-22 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdi. İkinci saldırıda ise bir helikopter kullanıldı. Üç hava aracı da yakınlardaki Şayrat Hava üssünden havalandı.

Saldırı emrini veren komutanların ismi redakte edilen son rapordan çıkarıldı.

Eski OPCW araştırmacılarından Jerry Smith, raporun Suriye'de savaş suçu işleyenlerin yargılanabilmesi için çok önemli bir milat olduğunu dile getirdi.