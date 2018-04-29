OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü: Heyetimizin Duma'ya geçmesine izin verilmedi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Ahmet Üzümcü, kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere Suriye'ye giden heyetin Duma kentine erişimine henüz izin verilmediğini açıkladı.

Ahmet Üzümcü, Şam yönetiminin, Suriye'ye giden OPCW heyetine Duma bölgesindeki güvenlik sorununun halen devam ettiğini ilettiklerini söyledi.

Üzümcü'nin verdiği bilgiye göre, Suriyeli yetkililer olayla ilgili 22 tanığın başkent Şam'a getirilmesini önerdi.

OPCW heyeti, kimyasal saldırı iddialarını incelemek üzere geçen hafta Suriye'ye gitmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May Avam Kamarası'ndaki konuşmasında Rusya'yı, Duma'daki saldırı ile ilgili gizleyen Suriye hükümetini desteklemekle suçladı. Theresa May, Rusya ve Suriye'nin, OPCW heyetinin saldırı bölgesinde bilgi toplamasını önlediğini söyledi.

BBC'nin HARDtalk programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu iddiayı reddetti. Sergey Lavrov, Duma kentinde kimyasal saldırı düzenlenmediğini söyledi.

OPWC üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bugün Lahey'de yaptığı toplantıda da Duma'daki saldırı sonrası Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Toplantıya katılan İngiliz temsilci, OPCW araştırma ekibinin Duma'ya gidişine izin verilmediğini söyledi.

ABD temsilcisi ise Rusya'nın Duma'daki kanıtlara müdahale etmiş olabileceğini savundu. Amerikan Büyükelçisi, OPCW'yi "Suriye'nin kimyasal terör rejimini kınamaya" çağırdı.

Rusya temsilcisi ise iddiaları reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığına göre, OPCW heyetinin Duma yolculuğu ABD, Fransa ve İngiltere tarafından gerçekleştirilen misilleme saldırısı nedeniyle ertelendi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, araştırma ekibinin Duma'ya gitmesi için Birleşmiş Milletler'in (BM) iznine ihtiyacı olduğunu ve OPCW'nin bu izni almadığını söyledi.

İngiltere Büyükelçisi ise OPCW ekibinin araştırma için BM iznine sahip olduğunu söyledi.

Rus temsilci İngiltere'yi "uluslararası toplumla dalga geçmekle" suçladı. Rusya Büyükelçisi'ne göre misilleme harekatına meşruluk kazandırmak için kimyasal saldırı iddiaları gündeme getirildi.

İngiliz temsilci ise OPCW üyelerinin birçoğunun sorumluluktan kaçtığını savunarak, üye devletlerin kimyasal silahların kullanımına çok uzun zamandan beri yeterince karşı olmadıklarını söyledi.

İngiltere Büyükelçisi, Suriye gibi ülkelerin tekrar zehirli gaz kullanma riski bulunduğunu belirtti.

BM ve OPCW'den bir ekip, geçen yıl Suriye rejiminin sarin gazı kullandığını belirtmişti.

İngiliz büyükelçisine göre, son dört yılda OPCW'ye Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin 390 rapor iletildi.

Ancak bu raporların doğru olup olmadığı belirsiz.