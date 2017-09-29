Op. Dr. Uçal: "Burun estetiği için yaş önemli olabilir"

İSTANBUL, (DHA) RINOPLASTI yani burun estetiği sonuçlarının ömür boyu süren bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, birçok genç hastanın burunlarını yeniden şekillendirmek veya yeniden boyutlandırmak için rinoplasti ameliyatı olmayı istediklerini ve 20 yaşından genç olanların ameliyattan önce tüm detayları öğrenmesinin faydalı olabileceğini belirtti.

\"BURUN GENELLİKLE 16-17 YAŞ ARALIĞINDA GELİŞİNİ TAMAMLAR\"

Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, burunda değişiklik yapabilmek için burnun büyümeyi tamamladığından emin olmak gerektiğini vurguladı. Tamamen olgunlaşmamış bir burnun, ameliyat sonrasında büyüyerek sorunlara neden olabileceğini anlatan Uçal, genellikle burnun 16-17 yaşları arasında gelişimini tamamladığını, bu süreden sonra rinoplasti ameliyatı için daha uygun bir aday olunabileceğini ifade etti.

Bu durumun sadece yaşla alakalı olmadığının altını çizen Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, gençlerin, genellikle burunlarının şekilleriyle dalga geçildiği için burun estetiği ameliyatı olmak istediklerini vurguladı. Yine de bu psikolojiyle rinoplasti ameliyatı olmanın yanlış olacağını dile getiren Uçal, gençler arasında birbirleriyle dalga geçmenin çok yaygın olduğunu ve kişi burnunu yaptırsa bile arkadaşlarının başka bir özelliğiyle dalga geçebileceğini belirtti.

\"BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI KİŞİYE ÖZEL OLMALIDIR\"

\"Asıl nedenin burnun yeniden şekillendirilmesi ve yüzle uyumlu bir hale getirilmesi olması gerektiğini belirten Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, \"Bu sayede çok daha başarılı sonuçlar elde edilebilir ve kişi de mutlu olur. Rinoplasti ameliyatına karar vermeden önce mutlaka bilgi almanız ve hekiminizle sağlık geçmişinizi paylaşmanız gerekmektedir. Diğer yandan yüz özelliklerinizin değerlendirilmesi ve mümkün olan en doğal burun şeklinin belirlenmesi de gerekmektedir\" dedi.

Uçal, \"Gençler genellikle tecrübesiz olmaları nedeniyle başkalarında çoğu zaman bir ünlüde gördükleri burun şeklini istemektedir. Ancak bu doğru bir yaklaşım değildir çünkü her kişinin yüzü kendine hastır ve buna göre bir burun şekli belirlenmesi lazımdır. 20 yaşın altındaki gençler beklemekten korkmamalı. Estetik kararlarından emin olmayan gençlerin beklemesi daha faydalı olacaktır\" diye konuştu.

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