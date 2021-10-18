Op. Dr. Özlem Bolayır: Türkiye’de ortalama menopoz yaşı 47

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Bolayır, Türkiye'de ortalama menopoz yaşınnı 47 olduğunu söyledi.

Menopoz teşhisi konulabilmesi için son adet üzerinden 1 yıllık sürenin geçmesi gerektiğini ifade eden Bolayır, "Menopoz oluşmadan önce 4 ila 8 yıl arası ortalama 5 yıl olarak kabul edilen ve bizim perimenopoz dediğimiz bir geçiş süreci yaşanır. Bu geçiş sürecinde kanama düzensizlikleri başta olmak üzere östrojen hormon düzeyi azalmasına bağlı menopoz bulguları izlenebilir" dedi.

Bolayır şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de ortalama menopoz yaşı 47

“Sıcak basması, kemik erimesinde hızlanma, genital alandaki hormonal çekilme ile beraber vajinal kaşınma, yanma, cinsel birliktelikte ağrı görülebilir. Kollojen seviyesinin azalması ile beraber vajinal bölgeye olan idrar kesesi ve barsak sarkmalarında artış ortaya çıkabilir. Hormonal çekilmenin idrar kesesi ve idrar yollarına olumsuz etkisi ile idrar kaçırmaları oluşabilir. Sık idrar yolu enfeksiyonları görülebilir. Kalp damar sistemi hastalıklarında artış olabilir. Türkiye’de 47 yaş ortalama menopoz yaşı olarak kabul ediliyor. Yaşam döngümüzün fizyolojik durağı menopoz ile ilgili kadınların korkulu rüyası erken menopozdur.”

Kadınların yüzde 1’inde görülüyor

Op. Dr. Özlem Bolayır, erken menopozun kadınların yaklaşık yüzde 1’inde görüldüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

“Erken menopoz, 40 yaşından önce yumurtalık fonksiyonlarının durmasıdır. Kadınların yaklaşık yüzde 1’inde görülür. Tanısı hormon tahlilleri ile konulabiliyor. Ancak unutulmaması gereken bir durum bu yaş dönemindeki hastalarda yanıltıcı hormon dalgalanmalarının olabileceğidir. Bu nedenle kesin tanı için 40 yaşından önce 4-6 ay adet kesilmesi olan bayanlara birer ay ara ile fsh dediğimiz hormon düzeyinin 40ıu/l ve üzerinde alınması ile konulur. Erken menopoz, bayanlara uzun vadede kemik erimesi ve kalp hastalıkları gibi yüksek riskleri taşımakta ve tabiî ki annelik şansının kaybına neden olmaktadır.”

"Erken menopozun sık sebeplerinden biri kalıtımsal hastalıklar"

“Ailede erken menopoza girme öyküsü varsa risk yüksektir. Erken menopoz sık sebeplerinden biri kalıtımsal hastalıklardır. Bunlar doğuşsaldır ve engel olmak mümkün değildir. Ancak yaşam süresince edinilen bazı durumlara erken menopoz sebebi olabilmektedir. Bayanlarda geçirilen kabakulak enfeksiyonu, tüberküloz, otoimmün hastalıklar dediğimiz vücudun kendi hücrelerine karşı bir nevi savaş açtığı hastalıklar grubu da yumurtalıkları olumsuz etkileyebiliyor."

"Yumurtalık kisti ya da başka sebeplerle yapılan cerrahi müdahaleler, bazı kanserler nedeniyle verilmek zorunda kalınan radyasyon ve kemoterapi tedavileri de erken menopoz sebebi olabilir. Stresli ve hareketsiz yaşam tarzı, çok zayıf ya da kilolu olmak, sigara, bazı böcek ilaçları ve endüstriyel kimyasallara maruz kalma, ağır metallere maruz kalmada maalesef erken menopoz sebebidir."

"Erken teşhis önemli"

"Maalesef erken menopoza sebep olan risk faktörlerinin önemli bir kısmını değiştiremiyoruz. Ancak erken teşhis önemli, bu sayede çocuk sahibi olmak isteyen bayanlar için yumurta dondurulması uygulaması yapılabilmekte ve verilecek hormon tedavileri ile uzun süreçte görülebilecek kalp hastalıkları ve kemik erimesi gibi ciddi sağlık sorunları ötelenebilmektedir. Uzun süreli emzirme ve doğum menopoza karşı koruyucudur." (İHA)