Bugüne kadar pek çok çiftin çocuk sahibi olmasını sağlayan Tüp Bebek, Üreme İmmünolojisi ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halit Fırat Erden hayatını kaybetti.

Erden’in cenazesi, bugün (26 Mart Pazar) ikindi namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. Erden için akşam saat 19:00’da da Kalamış Whndham Hotel’de anma ve taziye programı düzenlenecek.

Op. Dr. Halit Fırat Erden kimdir?

Op. Dr. Halit Fırat Erden, 30 Temmuz 1966 tarihinde Mersin'de doğdu. 1984 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nde lisans öncesi eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başlamış olduğu tıp eğitimini 1990 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı aldı. 1995 yılında ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda ihtisas eğitimini tamamlamış ve uzmanlığını aldı. 1995 - 1997 yılları arasında University of California - San Diego'da Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite alanında üst ihtisas eğitimini tamamlamıştır. Eastern Virginia Medical School - Jones Institute Tüp Bebek Merkezi'nde ve Cornell Medical Center'da Gözlemci olarak bulundu.

Op. Dr. Halit Fırat Erden, 1999 - 2009 yılları arasında Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde Medikal Direktör olarak, 2009 - 2012 yılları arasında Bahçeci Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Teşhis ve Tedavi Merkezi'nde ve 2012 yılı itibariyle ise Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde Reproduktif Endokrinolog olarak görev yaptı.

Laparoskopik ve histeroskopik cerrahi (ofis ve ileri endoskopi), Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Doppler, İnfertilite tanı, takip ve tedavisi ve Reproduktif İmmunoloji mesleki ilgi alanları arasındadır. Endocrine Society, American Society of Reproductive Medicine ve American Association of Gynecologic Laparoscopists gibi mesleki derneklere üyeliği bulunan Op. Dr. Halit Fırat ERDEN, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Bağış fonu

Erden’in ailesi yaptığı duyuruda çiçek göndermek isteyen kişilerin, bunun yerine Tarsun Amerikan Koleji Dr. Halit Fırat Erden burs fonuna bağış yapması istendi.

Hesap No: YKB Bankası Bağlarbaşı Şubesi

IBAN: TR52 0006 7010 0000 0062 6156 69