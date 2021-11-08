Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Burak Türkay, "Covid-19'a yakalanan kadınlar erkeklere oranla daha fazla koku kaybı yaşıyor" açıklamasını yaptı.

Türkayi “Kokuyu almamızı sağlayan sinirlerin burnun tavanında koku alanı (olfaktör bölge) olarak adlandırılan bölgede sinir lifleri bulunmaktadır. Havanın içerisinde bulunan koku molekülleri bu bölgeye ulaşınca sinir lifleri tarafından alınarak beyindeki koku merkezine iletilir. Koronavirüs ise burun mukozasında ödem meydana getirerek koku moleküllerinin koku alanına ulaşmasını engelleyerek ya da doğrudan sinir liflerini tahrip ederek koku alma bozukluklarına sebep olmaktadır” dedi.

“Bazen Koronavirüs'e yakalanmanın tek semptomu koku alma bozukluğu olabilir”

Op. Dr. Türkay, şunları ekledi:

“Koronavirüs'ün sebep olduğu koku alma bozukluğu diğer viral üst solunum solu enfeksiyonu ajanlarına göre 27 kat daha fazladır. Bazen Koronavirüs'e yakalanmanın tek semptomu koku alma bozukluğu olabilir. Yapılan çalışmalarda Koronavirüs'e yakalanan hastaların yüzde 70 inde koku alma bozukluğu saptanmıştır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla oranda koku alma bozukluğu saptanmıştır. Hatta son zamanlarda sürüntüsü negatif olup Kovid 19 aşısından sonra da koku alma bozukluğu geçiren vakalar da bildirilmekte . Bu koku alma bozukluğu; kokunun alınamaması (anosmi) şeklinde olabileceği gibi hoş bir kokunun kötü bir koku (parosmi) olarak algılanması şeklinde de olabilir.”

“Koronavirüs'e yakalanan hastalarda genellikle hastalığın 4. gününde koku alma bozukluğu görülmeye başlar. Bu durum genellikle 1 ayda düzelmektedir. Özellikle hastalığı ağır geçirenler de bu süre 6 aya kadar uzayabilmektedir.1 ay içerisinde koku alma bozukluğu düzelmeyen hastaların öncelikli olarak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanına başvurması önerilir”