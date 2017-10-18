Oostende - Beşiktaş Sompo Japan: 49-77

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Belçika temsilcisi Oostende\'i 77-49 mağlup ederek 2\'nci maçında ilk galibiyetine uzandı.

Versluys Arena\'da oynanan mücadeleye etkili başlayan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 26-17, ilk yarıyı ise 41-27 önde kapattı.

Karşılaşmanın 3\'üncü çeyreğinde rakibine yalnızca 9 sayı atma imkanı veren Beşiktaş Sompo Japan, periyodu 66-36, maçı da 77-49 kazandı.

Mücadelenin en skorer ismi, attığı 14 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan\'dan Jon Diebler olurken, Oostende\'de Jekiri, Fieler ve Salumu 8\'er sayı üretti.