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Spor

Oostende - Beşiktaş Sompo Japan: 49-77

İSTANBUL, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Belçika temsilcisi Oostende'i 77-49 mağlup ederek 2'nci maçında ilk galibiyetine uzandı

18 Ekim 2017 03:56

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Belçika temsilcisi Oostende\'i 77-49 mağlup ederek 2\'nci maçında ilk galibiyetine uzandı.
Versluys Arena\'da oynanan mücadeleye etkili başlayan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 26-17, ilk yarıyı ise 41-27 önde kapattı.
Karşılaşmanın 3\'üncü çeyreğinde rakibine yalnızca 9 sayı atma imkanı veren Beşiktaş Sompo Japan, periyodu 66-36, maçı da 77-49 kazandı.
Mücadelenin en skorer ismi, attığı 14 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan\'dan Jon Diebler olurken, Oostende\'de Jekiri, Fieler ve Salumu 8\'er sayı üretti.

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