Aile Bakanlığı: Panelin iptal nedeni 'TÜSİAD gerilimi' değil, Başbakan'ın yoğun programı

T24 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'deki programının yoğun olması ve panel saatinin çakışması nedeniyle taslak programda yer alan panelin ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in konuşmacı olarak katılacağı panelin iptal edildiği yönündeki iddialar anımsatıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Mardin'de ''Büyüyen Türkiye Güçlenen Kadınlar'' konulu program planlandığı belirtilen açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek programın taslağının çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Başbakanımızın programının kesinleşmesiyle de son halini almıştır. Mardin'de hükümetimizin yaptığı yatırımların açılış törenleri vesilesiyle Sayın Başbakanımızın yoğun geçecek olan programı ile panel saatinin çakışması teknik bir imkansızlık yaratmıştır. Bu teknik imkansızlık ve zaman sorunu nedeniyle taslak programda yer alan panel ertelenmiştir. İlgili haberde geçen ifadeler yanıltıcı ve gerçeği yansıtmamaktadır.''