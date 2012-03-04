Hükümetle TÜSİAD arasındaki gerilim 'kadınlar günü'ne taşındı

T24 - Hükümet-TÜSİAD arasında başlayan gerilim, 8 Mart Kadınlar Günü öncesi yeni bir boyut kazandı. Başbakan Erdoğan'ın katılacağı, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in de konuşmacı olarak davet edildiği 8 Mart'ta Mardin'de yapılacak "Kadınların İstihdama Katılımı" konulu panel iptal edildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner arasındaki "4+4+4=12 yıllık kesintisiz eğitim projesi" gerilimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programlarına da yansıdı.

Habertürk'ün haberine göre; Başbakan Erdoğan'ın katılacağı, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in de konuşmacı olarak davet edildiği 8 Mart'ta Mardin'de yapılacak "Kadınların İstihdama Katılımı" konulu panel iptal edildi. Panelin iptal edildiği bilgisi kendisine cuma günü iletilen TÜSİAD Başkanı Boyner de Başbakan Erdoğan'ın bakanlarıyla çıkarma yapacağı Mardin gezisine katılmaktan vazgeçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 8 Mart için hazırladığı Mardin programına Başbakan Erdoğan ve Boyner haftalar öncesinden çağrılmış, Boyner'den "Kadınların İstihdama Katılımı" konulu panelde de konuşmacı olması istenmişti. Panelin davetiyeleri bile basılmıştı.

Ancak AKP Grubu'nun 12 yıllık kesintisiz eğitimi kademelendiren yasa teklifine TÜSİAD'ın tepki göstermesinin ardından program değiştirildi. Bakanlık yetkilileri Başbakan'ın katılacağı bir temel atma töreni nedeniyle kadınlara yönelik panelin iptal edildiğini açıkladı. Avrupa Birliği temsilcileri ve iş örgütleri ile 5-6 Mart tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e giden Boyner, Habertürk'ün sorusu üzerine Mardin'de konuşmacı olarak davet edildiği panelin iptaline ilişkin bilginin kendisine iletildiğini söyledi. Boyner 8 Mart akşamı İstanbul'da bir programa katılacağını bildirdi.



İptali doğruladı



"8 Mart bizim için önemli, biz dernek olarak 8 Mart'a gereken önemi yine vereceğiz" açıklaması yapan Boyner, "Geçen hafta Başbakan ile yaşa nan polemik ile bu iptali ilişkilendiriyor musunuz" sorusuna ise "Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum, sadece iptal haberi doğru, bunu söyleyebilirim" diye yanıt verdi.



Gün gün Erdoğan-Boyner tartışması



27 Şubat: AKP 4+4+4 kademeli eğitim teklifini Meclis'e sundu. TÜSİAD Başkanı Boyner, "Kademeli eğitimi desteklemelerinin mümkün değil, bu kız çocuklarının eğitime katılımında sorun yaratır" dedi.

28 Şubat: AKP grup toplantısında Başbakan Erdoğan Boyner'e "Verilen tepkiler tamamen bayat, çağdışı ve Türkiye gerçeklerinden uzak tepkilerdir. 8 yıllık kesintisiz eğitimin mimarlarından, akıl hocalarından biri olan TÜSİAD'ın bugün bir kez daha statükoculuğu savunması, ibretlik bir durumdur. Kusura bakma TÜSİAD senin arzun olmayacak. Milletin arzusu olacak" sözleriyle karşılık verdi.

29 Şubat: Boyner, Erdoğan'ın gruptaki çıkışına "TÜSİAD'ın bu konuda çalışma yapması, fikir beyan etmesi çok geçerli. Tepkisine şaşırdım. Herhalde TÜSİAD'a vurmanın dayanılmaz bir cazibesi var" karşılığını verdi.

1 Mart: Erdoğan, Merkez Bankası'nda düzenlenen Türk Lirası Simge Tanıtım Programı'nda Boyner'e "Bizim, eğitimle ilgili telafi çabalarımızın önünü kesmek adına, kör ideolojiyle zihinleri bulandırıyorlar. Biz, seçkinlerin, elitlerin, patronların hükümeti değiliz. Hiç kimse eski Türkiye'nin refleksleriyle hareket etmesin. Millet iradesi her kararın üzerindedir. Bunu herkes artık hazmetmek zorundadır" dedi.