Onyekuru'ya Premier Lig'den de talip var

Galatasaray'ın kadrosuna dahil etmek için yoğun mesai harcadığı Henry Onyekuru'yu Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği belirtiliyor. Son olarak, Onyekuru'ya sarı-lacivertliler dışında bir talip daha olduğu iddia edildi. İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United da Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

A Spor'da yayımlanan Sabah Sporu programında konuşan Sabah gazetesi Muhabiri Volkan Demir, Onyekuru ile yeni bir kulübün daha ilgilendiğini açıkladı ve transfere dair son dakika gelişmelerini aktardı.

Demir, Onyekuru için İngiliz ekibi West Ham'ın daha fazla para önerdiğini belirtirken, Nijeryalı kanat oyuncusunun Galatasaray'da oynamak istediği için bu teklife sıcak bakmadığını dile getirdi.

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