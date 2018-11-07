Onyekuru: "6 puan alarak gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız"

\"Golün erken gelmesi bizi etkiledi\"

\"O maçı düşünmeden yüzde yüz bu maça odaklanmalısınız\"

Temel ELCİVAN / GELSENKIRCHEN (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Schalke 04 kendi sahasında Galatasaray\'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı futbolcu Henry Onyekuru, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üzüntülü olduklarını kaydeden Onyekuru, \"Böyle bir maç beklemiyorduk. Kazanmak istiyorduk, kazanamadık. Önümüzde iki maçımız var. Futbolda her şey mümkün. Yapacağımız tek şey, bu önümüzdeki iki maçtan 6 puan alıp, ondan sonra çıkmayı beklemek\" dedi.

\"GOLÜN ERKEN GELMESİ BİZİ ETKİLEDİ\"

Girdikleri fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Onyekuru, \"Golün erken gelmesi tabii ki bizi etkiledi. Bu bir bahane değil, ondan sonra da şanslar bulduk. Eşitliği sağlamak için de şanslar bulduk. Ne yazık ki değerlendiremedik. Futbolda böyle şeyler oluyor. Bunları unutup önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

\"O MAÇI DÜŞÜNMEDEN YÜZDE YÜZ BU MAÇA ODAKLANMALISINIZ\"

Derbinin kendilerini etkileyip etkilemediği sorusuna yanıt veren Henry Onyekuru, şöyle konuştu: \"Hepimiz profesyoneliz, burada önemli bir maça çıkıyorsunuz, Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyorsunuz. O yüzden herhangi bir bahaneniz yok. O maçı hiç düşünmeden yüzde yüz bu maça odaklanmalısınız. Bu seviyelerde ondan etkilendik gibi şeyler söylemek pek doğru değil bence.\"

Şampiyonlar Ligi\'nde iki tane maçları kaldığını vurgulayan Onyekuru, \"Yüzde yüzümüzü vermeliyiz, futbolda her şey olabiliyor. Bir içeride bir dışarıda maç oynayacağız. 6 puan alıp, gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız\" diyerek sözlerini noktaladı.

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