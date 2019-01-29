"Önyargıları kırmak" için: Tersaneciler, Norveç'e gidiyor

Türk bankalarının teminat mektupları Avrupa bankaları tarafından kabul edilmediği için 2018 ihracatında yüzde 26 kayıp yaşayan tersaneciler, çözüm için yurt dışına gidiyor.

Gemi ve yat ihracatı ‘teminat' krizi nedeniyle düşüşe geçmiş, aralık ayında yüzde 68 düşüş yaşayan sektör, 2018'i ise yüzde 26 gerileme ile kapatmıştı.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYİB) Başkanı Cem Seven, şubat ayında en büyük pazarları olan Norveç'e gideceklerini açıklayarak, "Yabancı bankaların Türkiye'ye yönelik önyargılarını kırmak için üyelerimizin çalıştığı banka yetkilileri ve tersanecilerle görüşeceğiz" dedi. Eximbank da gemi inşacıların teminat mektubu sorununu çözmek için dünyanın önde gelen bankalarıyla görüşmelere başladı.

Bankaların teminat mektubuna ret

Seven, ihracattaki düşüşün en büyük nedeninin iş avansı karşılığı verilen Türk bankalarının teminat mektuplarının Avrupa bankaları tarafından kabul edilmemesi olduğunu belirtirken, sektörün ihracatçılar için Avrupa bankaları nezdinde Türk bankalarına yönelik 200 milyon euro tutarında limit açılabilmesinin sağlanması talebini aktarmıştı.

Sektör temsilcileri, teminat krizinin sektörün önündeki en büyük tehdit olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerinin muteber bankaları nezdinde Eximbank ve Türk bankalarına yönelik, sektörün vade yapısına da uygun açılacak kontrgaranti limitlerinin sağlanmasının bu engelin aşılması için en kritik hamlelerden biri olacağını ifade etmişti.

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