Onurlandıran başarı

Prof. Dr. Gamze Mocan Kuzey, 6 yıldır yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı Dünya Patoloji ve Tıp Laboratuvarları Birliği’nin başkanı seçildi. Kuzey, görevi 14 Mart Tıp Bayramı’nda devralacak.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan Kuzey, 6 yıldır yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı Dünya Patoloji ve Tıp Laboratuvarları Birliği’nin yeni dönem başkanı oldu.



Elektronik oylamayla yapılan seçimde en fazla oyu alan Kuzey, 62 yıllık birliğin 2. kadın başkanı olacak. 29 ülkeden 40’ın üzerinde derneğinin üye olduğu birlik, çalışmalarını Dünya Sağlık Örgütü, ISO gibi birçok ünlü kuruluşla işbirliği içerisinde gerçekleştiriyor.



Türk kadının temsili



Birlik, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin tıbbi laboratuvar dallarında çalışan hekimlerine burslar veriyor. Türkiye’den Patoloji Dernekleri Federasyonu, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti de bu birliğin üyesi... Görevini 14 Mart Tıp Bayramı’nda Avustralya’nın Sidney şehrinde devralacak olan Kuzey, bu onura sadece bilimsel başarısından dolayı değil, aynı zamanda süreklilik gerektiren çalışmaları, yöneticilerle paylaşım içerisinde olması, Türk kadınını her yönüyle ve mükemmel bir şekilde temsil etme gayretinden dolayı da layık görüldüğünü söyledi.



(AA)

