-Onurair'den "telsiz" yalanlaması İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - Onurair, Manchester-Ercan seferini yapan Onurair uçağı ile telsiz bağlantısı kurulamayan Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerin durum kontrolü için havalandığı iddiası üzerine, uçağın telsiz bağlantısının kesilmediğini, durumun anlaşılmasıyla uçağın normal seyrine devam ettiğini bildirdi. Onurair, 20 Ağustos Cumartesi günü Manchester-Ercan uçuşunu yapan Onurair uçağının Almanya hava sahasına girdiğinde 15 dakika süresince telsiz bağlantısının kesildiği, bunun üzerine Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakların durum kontrolü için havalandığı konusunda medyada yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: ''Uçağımızda herhangi bir telsiz arızası meydana gelmemiş, normal trafik akışı telsizden dinlenirken pilotlarımız Viyana üzerinde askeri uçakları görünce kuleye bunun sebebini sormuş ve prosedür gereği geçtikleri 'Acil durum' frekansında her şeyin yolunda ve normal olduğu karşılıklı olarak tespit edilmiştir. Toplam iki dakika içerisinde normal dışı bir durum olmadığı anlaşılarak, uçağımız seyrine devam etmiştir.''