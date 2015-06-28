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Dünya
Deutsche Welle

Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da yapılan LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne katılmak isteyenlere polis tazyikli su ile müdahale etti.

28 Haziran 2015 22:41


İstanbul Taksim Meydanı'ndan Galatasaray'a yapılmak istenen yürüyüş öncesinde polis göstericilere müdahale etti. Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı. Onur Yürüyüşü'nü organize edenler sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden, valinin yürüyüşü önceden haber vermeksizin yasakladığını bildirdi. Organizatörler, yürüyüşün bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle yasaklandığını belirtti. Onur Yürüyüşü'nün geçen yıl da Ramazan ayında yapıldığına dikkat çeken organizatörler, o zaman böyle bir sorun yaşanmadığını hatırlattılar.

Polisin Taksim Meydanı'ndan Galatasaray'a kadar yüzlerce çevik kuvveti ve TOMA'yı görevlendirdiği dikkat çekti. Göstericiler polisin müdahalesinin ardından ara sokaklara kaçtı ya da işyerlerine sığındı. Bu sırada bazı göstericilerin tazyikli su ve biber gazı yüzünden yaralandığı dikkat çekti. Gösteriye HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Beyza Üstün ve Sezai Temelli ile CHP'li Mahmut Tanal da katıldı. Milletvekillerinin polis barikatı önünde zincir oluşturarak, müdahaleye engel olmaya çalıştığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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