Onur Yürüyüşü üzerinden hedef alınan Bahadır Erdem: İtibar suikasti yapıyorlar, ben bütün insanların hakkını savunuyorum

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, 2019'da ABD'deki Onur Yürüyüşü'ndeki videosu üzerinden hedef alınmasına ilişkin olarak, "Bir dakikalık görüntüden ötürü itibar suikasti yapıyorlar. Ben insan hakları hukukçusu olarak bütün insanların hakkını savunuyorum" dedi.

İyi Partili Erdem, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a, hedef alındığı Onur Yürüyüşü'nün hikâyesini anlattı.

Saymaz, "Büyük kızı Pınar Erdem, Kaliforniya Üniversitesi'nde cinsiyet hakları üzerine yüksek lisans yaptı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'den aldığı bursla Suriye'deki iç savaşta tecavüze ve cinsel şiddete uğrayan erkekler ve erkek çocuklar hakkında rapor yazdı. Aynı konudaki makalesi Guardian gazetesinde yayınlandı. Erdem Ailesi, 2019 yılında kızları Pınar'ı ziyaret için ABD'ye gitti. O yıl 30 Haziran'da New York'ta eşcinsel onur yürüyüşü gerçekleştirildi. İki milyonu aşkın insanın katıldığı yürüyüşte görevli olan Pınar Erdem, ailesini karnavalı izlemeleri için çağırdı. Prof. Dr. Bahadır Erdem, yürüyüşte çekim yaparak, YouTube kanalında yayınladı. O tarihte dikkat çekmeyen kayıt, Erdem'in siyasete girmesinden sonra karşıtlarının silahına dönüştü. Bugün 'İyi Parti'den ülkücüler kovuldu, Başkanlık Divanı'na LGBT dostu Erdem girdi' diye karalama kampanyası yürütülüyor" dedi.

Erdem de şunları söyledi:

"Bir dakikalık görüntüden ötürü itibar suikasti yapıyorlar. Ben insan hakları hukukçusu olarak bütün insanların hakkını savunuyorum. Partide 1.5 senedir hukuk başkanı değilmişim, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e emek vermemişim gibi, 'Görüyor musun, İyi Parti kimlere kaldı' diyorlar. Oysa ben zaten 1.5 senedir hukuk ekibinin başındayım."

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