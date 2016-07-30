Onur Yaser Can’a işkence eden polis darbe girişimi soruşturmasında tutuklandı

Altı yıl önce İstanbul Narkotik Şube’de gözaltına alınarak çıplak aramaya maruz kalıp sözlü ve fiziki polis şiddetine uğramasının ardından hayatına son veren Onur Yaser Can’ın sorgusunda bulunan polis Hakan Aydın, darbe girişiminin ardından başlayan soruşturmalar kapsamında Şanlıurfa’da tutuklandı.

Şanlıurfa Olay gazetesinin haberine göre darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 28 polisten 26’sı tutuklandı. Bunlardan biri de yıllar önce Onur Yaser Can davasıyla ismi duyulan polis Hakan Aydın’dı.

Onur Yaser Can, 2 Haziran 2010’da Harbiye’de 8 gram esrar satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, yakalanmasından itibaren, sayısız hak ihlali ve usulsüz uygulamaya maruz bırakılmıştı. Yasalarda zorunlu olmasına rağmen giriş doktor raporu temin edilmediği gibi ifadesi de avukat bulunmadan alınmıştı. Can, Narkotik Büro’ya üçüncü kez çağrıldığını öğrenmesinin ardından 28 yaşındayken evinin penceresinden atlayarak hayatına son vermişti.

Can arkadaşlarının ısrarıyla o gece karakolda neler yaşadığını sırasıyla yazmıştı. O notta, “Gözaltında çırılçıplak soyuldum. Duvara yaslanmamı söylediler… Bir süre çömeltilerek bekletildim. Bu süreçte ağlayan, polislere yalvaran bir kişinin sesi dinletildi, tokatlandım, sözlü olarak aşağılandım. Polislerden biri beni telefonla emniyete çağırdı ve önceki ifademden farklı bir ifade imzalattılar. Muhbirlik yapmam söylendi” yazıyordu.

O not, Can yaşamını yitirdiğinde, maruz kaldığı işkencenin kanıtlarından biri olmuştu.

Annesi de intihar etmişti

Aile, Onur Yaser’i alıkoyan ve ifadesine giren polisler hakkında ‘işkence, görevi kötüye kullanma ve cinsel saldırı’dan suç duyurusunda bulunsa da, Ergenekon ve 17 Aralık davalarının savcısı olarak bilinen Muammer Akkaş takipsizlik kararı vererek davayı kabul etmemiş, sonrasında başlayan hukuk savaşında da çok yol alınamamıştı.

Anne Hatice Can da, üç buçuk yıl hukuk mücadelesi vermesinin ardından dayanamayarak intihar etmişti.