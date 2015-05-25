Onur Yaser Can için adalet çağrısı: 26 Mayıs'ta Can'larımız için Çağlayan'a...

İstanbul’da dört yıl önce ‘esrar satın aldığı’ gerekçesiyle gözaltına alınan ve İstanbul Narkotik Şube’de çırılçıplak soyularak aranan, sözlü ve fiziki polis şiddetine uğrayan mimar Onur Yaser Can, serbest bırakıldıktan bir süre sonra, uğradığı işkencenin travmasını atlatamayarak yaşamına son vermişti.

Can’a gözaltındayken işkence yapmakla suçlanan polisler yarın bir kez daha hakim karşısında olacak. Duruşma öncesi, aralarında yazar Emrah Serbes ile Tülin Özen, Kanbolat Görkem Arslan, Muhammet Uzuner, Selen Uçer ve Defne Halman gibi oyuncuların bulunduğu bir grup sanatçı “Onur Yaser Can için adalet” talebiyle bir video hazırladı."Varlığıyla mutlu etti hepimizi" cümlesi ile başlayan video, Onur Yaser Can'ın gözaltındayken yaşadıkları sanatçılar tarafından anlatılıyor. Video, "Sesimiz seninle daha güçlü çıkacak" çağrısıyla son buluyor.

Yarın (26 Mayıs) saat 14.00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşma için, Onur Yaser Can’ın ailesi ve dostları imzasıyla yapılan çağrı Can'larımız için adalet istiyoruz" başlığı taşıyor.

Çağrıda, Onur Yaser Can’ın annesi Hatice Can'ın da yaşadığı büyük acıya dayanamayarak bir süre sonra intihar etmesine değinilere "Can'larımız için, adalet için" ifadeleri kullanılıyor.

“Canlarımız için adalet istiyoruz” başlığıyla yayınlanan çağrı şöyle:

“İki Can'ımızı kaybettik.

Onur Yaser Can'ı işkence aldı, Hatice Can'ı adaletsizlik.

İşkenceci polisler hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam ediyor ve aradan geçen 5 yıla rağmen hâlâ hiçbiri ceza almış değil. Devletin yürüttüğü cezasızlık politikası aynen sürdüğü müddetçe Onur Yaser gibi pırıl pırıl gençlerimiz yok yere heba olmaya devam edecek.

Davamızda haklıyız.

Tek ihtiyacımız olan senin de desteğinle büyüyecek olan kamuoyu gücü.

Can'larımız için,

Polis ve devlet şiddetine dur demek için,

Sürdürdüğümüz hukuk mücadelemize destek için,

26 Mayıs 2015 saat 14.00'te İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmaya seni de bekliyoruz.

Sesimizi yükseltmeni, çağrımızı yaymanı diliyoruz.”