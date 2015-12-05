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Yaşam

Onur ve Ceren kansere karşı hayatı doya doya yaşayarak kafa tutuyor

Çiftin umut dolu direnişine hikayelerini öğrenen herkes destek veriyor

05 Aralık 2015 19:46

2007 senesinde beyin tümörü teşhis edilen Onur ve eşi Ceren, hayat dolu mücadelelerini sosyal medyada paylaştı. Hastalığa rağmen dolu dolu yaşayarak tutundukları hayatıeşi Onur'un şimdiki durumunu anlatan Ceren ve eşine şimdi hiç tanımadıkları insanlardan destek mesajları yağıyor.

CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Onur Özel'in haberine göre,  8 sene önce teşhis edilen beyin tümörünün daha sonra kanser olarak nüksetmesinden sonra hayatlarını bu hastalığa rağmen dolu dolu geçiren Onur ve Ceren'in hikayesi, çiftin hem hastalığa dair bilgilerini, önerilerini paylaştığı hem de Onur'un durumunu anlattıkları sosyal medya hesapları sayesinde duyuldu. Çiftin umut dolu direnişine hikayelerini öğrenen herkes destek veriyor.

'Sıradışı onların aşkı... Onur ve Ceren... Onur, beyin kanseri ve yaşam mücadelesi veriyor. Onu çok seven eşi Ceren bir gününü bile ondan ayrı geçirmiyor. Hikayelerini sosyal medyadan paylaştılar. Şimdi onların mücadelesine hiç tanımadıkları binlerce kişi destek veriyor.'

 

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