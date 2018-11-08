Onur Ünlü'den savcılığa başvuru

Yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile ilişkisi nedeniyle, sosyal medyada hakarete ve ‘Sübyancı’ denilerek tehditlere maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

46 yaşındaki yönetmen Onur Ünlü, oyuncu Hazar Ergüçlü ile birlikteliği için sosyal medyadaki mesajların kendisini hedef gösterdiğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Ünlü şu ifadeleri dile getirdi:

"26 yaşındaki Hazar Ergüçlü ile ilişkim nedeniyle sosyal medyada hedef haline getiriliyorum. 'Torunun yaşındaki kızla berabersin, sübyancı' diyerek hakkımda linç kampanyası düzenleniyor."

Ünlü sözlerine şöyle devam etti: "Söz konusu eleştiriler, küçük düşürücü küfürler; itibarıma, haysiyetime yönelik ağır ithamlar. Bu yüzden halk bana karşı öfkeyle yaklaşıyor."

"Fiziksel bir şiddete maruz kalabilirim" diyen Ünlü 61 sosyal medya kullanıcısından şikayetçi oldu.