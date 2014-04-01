Onur Ünlü: Benim tek oto sansürüm kalp kırmamak

Geçtiğimiz yılın fenomen dizisi Leyla İle Mecnun’un da yönetmenliğini yapan Onur Ünlü, hayat gelip geçerken bir şeyler yapmak istediğini ve bu yüzden sinemayı tercih ettiğini söylüyor. Yaptığı işlerle kalp kırmak istemediğini belirten Ünlü, “Benim tek kişisel kıstasım budur. Sansür olarak düşünürsek oto sansürüm kalp kırmamak.” diyor.

Her ay bir yönetmeni sinemaseverlerle buluşturan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin bu ayki konuğu ‘Sen Aydınlatırsın Geceyi’ filmi ve yönetmeni Onur Ünlü’ydü. Atilla Dorsay ve Burak Göral moderatörlüğünde yapılan söyleşide Ünlü, temel meselesinin insanın yalnızlığı olduğunu anlattı.

Film yapmanın zorluklarına değinen Ünlü, hayat gelip geçerken bir şeyler yapmak istediğini ve bu yüzden sinemayı tercih ettiğini söyledi. Ünlü, “Yaptığım şeyle herhangi bir şekilde kalp kırmak istemem. Çok önemli bir laf da olsa insanları çok etkileyeceğini düşünsem de birinin kalbini kıracaksa onu söylemeyi tercih etmem. Benim tek kişisel kıstasım budur. Sansür olarak düşünürsek oto sansürüm kalp kırmamak.” dedi.

‘Sen Aydınlatırsın Geceyi’ filminin yanı sıra ‘Polis’, ‘Beş Şehir’, ‘Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi’ üzerine değerlendirmeler yapan Ünlü, kendisine göre sinemanın bir hikâye anlatma yöntemi olmadığını, imajlardan oluştuğunu dile getirdi. Zaman gazetesinde yer alan habere göre Ünlü, “Dünyada niye bulunduğumuzla ilgili temel bir sarsıntı yaşıyoruz. Bu sorunun çarpıcılığı bize ne yaptırıyorsa yaptırıyor.” ifadelerini kullandı. “Bitmiş bir filmi en güzel film olduğunu söyleyerek bana verseler de almam çünkü zaten onu çekerken yaşayacaklarım benim için önemli.” diyen Ünlü, aynı durumun diziler için geçerli olmadığını belirtti. Çalışkan biri olduğunu ve kafasında her zaman birden fazla fikir olduğunu söyleyen Ünlü, ruh haline göre o fikirlerden birinin üstüne filmi inşa ettiğini söyledi. Ünlü, bu sebeple yazdığı ilk senaryoyu hâlâ çekmemiş. Bunun yanı sıra birkaç kez en iyi senarist ödülünü alan Onur Ünlü için yazar kimliği yönetmen olmaktan önde geliyor. Filme başlarken temel meselenin olması gerektiğini anlatan Ünlü, şöyle devam ediyor: “Ben önce karakteri oluşturuyorum sonra bu adam şu durumda ne yapar diye düşünüyorum. ‘Bir kadınla karşılaşırsa ne olur?’, ‘Maça giderse ne yapar?’, ‘Yemeği beğenmezse nasıl tepki verir?’ gibi. Bunları düşündükçe yavaş yavaş karakterin durumu belli oluyor. Bu arada kafamda çekmek istediğim sahneler oluşuyor. Mesela taş yağma sahnesi... Ben o sahneyi çekebilmek için gerekirse hikâyenin yönünü değiştirebiliyorum. Her filmimde 8-10 tane temel sahnem olur, hikâyemi de o sahnelere doğru getiririm.” Geçtiğimiz yılın fenomen dizisi Leyla ile Mecnun’la adını oldukça geniş bir kitleye duyuran Ünlü, sinema filmleri ile de pek çok ödülün sahibi oldu. Ünlü’nün polisiye türünde yaptığı son filmi ‘İtirazım Var’ 18 Nisan’da gösterime girecek.